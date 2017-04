Duftstars: Das sind die Nominierten für die beliebtesten Düfte des Jahres

Per E-Mail versenden

Es kann vieles sein, was einen Duft zu einem Lieblingsparfum macht. Das Aussehen, die Marke, die Duftkreation oder die Verbindung, die wir dazu aufgebaut haben. Nun gibt es die Möglichkeit, den eigenen Liebling im Parfum-Regal zum besten Parfum des Jahres zu wählen.

Am 9. Mai werden zum zweiten Mal die Duftstars im Rahmen einer Gala in Österreich verliehen. Wer mit dieser hohen Auszeichnung der Kosmetikbranche belohnt wird, ist den Konsumenten überlassen. Im letzten Jahr gaben rund 25.000 Menschen ihre Stimme ab und machten so Coco Mademoiselle und Sauvage von Dior bei den Herren zu den Lieblingsparfums.

Diese Düfte zählen heuer zu den Nominierten:

Wer zwischen 10. und 30. April in der jeweiligen Parfümerie oder unter www.duftstars.at seine Stimme abgibt, hat die Chance einen Wochenendtrip für zwei Personen ins französische Cannes inklusive Ausflug in die Duft-Hauptstadt GRASSE zu gewinnen.