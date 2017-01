Yazemeenah Rossi : 61-jähriges Model rockt Bademode-Kampagne und verrät Schönheitsgeheimnis

Selten sehen wir Bademodekampagnen mit Models, die älter als 25, geschweige denn älter als 40 sind. Eine Gegenbeispiel ist die Kampagne des Onlineshops "The Dreslyn" und der Unterwäschemarke "Land of Women", wobei man Yazemeenah Rossis Schönheitsbild definitiv nicht verallgemeinern sollte. Die 61-jährige sieht wahnsinnig jung aus, was wohl nicht nur auf einen gesunden Lebensstil sondern auch eine eine glückliche genetische Zusammenstellung zurückzuführen ist. Die Bilder sind definitiv beeindruckend, da sie einfach sehr ungewohnt aussehen und Yazmeenah sehr vital und lebendig aussieht. Keinesfalls sollte man sich Yazmeenah allerdings als Vorbild nehmen und davon ausgehen, dass man so mit 61 auszusehen hat und nur das schön ist.

Brooke Taylor Carcia ist die Gründerin von "Dreslyn", und sie hat die Kampagne erklärt: "Wir wollten einen Gegenpol zu den übersexualisierten Bademodenbildern schaffen. Wir haben uns für Rossi entschieden, weils ie Gesundheit und Vitalität ausstrahlt. Sie ist selbstbewusst, sie arbeitet als Künstlerin und sie geht sehr bedacht mit sich und ihrem Körper um. In unserer Bademodenlinie geht es um Menschen, die gut gelebt und gereist haben, und ihre Intelligenz und ihr Selbstbewusstsein durchscheinen lassen."

Yazmeenah wurde 1955 in Frankreich geboren und auf Korsika erzogen. Sie lebt und arbeitet als Model, Künstlerin und Fotografin in Kalifornien. Sie sprach einmal mit der Sunday Times über ihr jugendliches Aussehen: "Es gibt kein großes Geheimnis. Ich habe immer nur bio gegessen - lange bevor es modern war." Außerdem pflegt sie ihre Haut mit Öl: "Ich verwende Öl auf meiner Haut. "Für die Haare verwende ich Rapsöl, und meine Hautpflege ich einmal in der Woche mit Olivenöl und Zucker. Ich esse täglich eine Avocado und Bio-Fisch oder -Fleisch.

Ein von Yazemeenah Rossi (@yazemeenah) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 0:09 Uhr

