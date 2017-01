Golden Globes: 6 Hollywood-Stars zerschmettern den unerreichbaren Beauty-Mythos

Für uns Normalos kann die scheinbar perfekte Hollywood-Beauty-Welt manchmal ziemlich abschreckend wirken. Das ist in der Award-Saison besonders auffällig, wo unsere Lieblings-Schauspielerinnen unglaublich toll auf dem roten Teppich aussehen. Was wir dabei nicht sehen: Wie viel Aufwand und Energie hinter diesen Looks stecken, und dass niemand von diesen Frauen so schön und flawless aufwacht.

Glücklicherweise ist die Zeit von scheinbarer Perfektion dank Social Media ein bisschen hinter uns, und viele Stars nutzen Twitter und Instagram um auch die weniger glamourösen Seiten von Award-Shows zu zeigen.

1) Maisie Williams

what was ur process for getting ready today? sat in the bath for an hour looking like a right twat, wbu? #goldenglobes Ein von Maisie Williams (@maisie_williams) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 10:54 Uhr

Maisie Williams, bekannt als Arya aus Game of Thrones, war zwar nicht nominiert, aber sie sah für die Gala trotzdem atemberaubend aus. Die junge Schauspielerin hat sich auch nicht geschämt, ihren Vorbereitungsprozess zu zeigen: Eine Stunde saß sie mit einer Gesichtsmakse im Bad.

2) Drew Barrymore

First it's like this #goldenglobes #kbeauty Ein von Drew Barrymore (@drewbarrymore) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 15:03 Uhr

Drew Barrymore hat an diesem Abend später gemeinsam mit ihrem Co-Star Timothy Olyphant einen Award übergeben. Die Beiden sind die Stars der neuen Netflix-Grusel-Serie "Santa Clarita Diet", in der sie ein Immobilienmakler-Paar spielen, das mit unerwarteten Veränderungen umgehen muss. Drew Barrymore als fleischeshungriger Zombie soll eine gute Mischung aus Horror und Comedy werden. So glamourös sie später auch aussah, mit der Gesichtsmaske sieht Barrymore eher fertig für ihre Zombie-Rolle, denn für den roten Teppich aus.

3) Kristen Bell

Step 1: morning matcha! @myencha #GoldenGlobes #wokeuplikethis #matcha Ein von kristen bell (@kristenanniebell) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 13:50 Uhr

Kristen Bells aufregendes Kleid sieht zugegebenermaßen auch mit ihrem müden Gesicht auf der Suche nach dem ersten Matcha-Tee großartig aus..

4) Julia Louis-Dreyfus

Der Star aus Veep, The new Adventures of Old Christine und Seinfeld ist schon Golden Globe und Emmy-Preisträgerin, insofern hat sie die Wissenschaft, die hinter Roter-Teppich-Schönheit steht, mittlerweile sicher heraus. Dank diesem Bild wissen wir jetzt, wieso sie so großartig aussieht.

5) Goldie Hawn

Super pumped for the Golden Globes 💃🏼 Ein von Goldie Hawn (@officialgoldiehawn) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 14:55 Uhr

Goldie Hawn hat bei den Golden Globes gemeinsam mit ihrer Film-Tochter Amy Schumer den Award an Ryan Gosling als bester Schauspieler in einer Comedy übergeben. Stunden vorher war sie für die Vorbereitung noch in der Horizontalen. Hawn hat ihren ersten Golden Globe 1969 für "Die Kaktusblüte" mit Walter Matthau bekommen. Seit dem war sie 7 Mal nominiert.

6) Emma Stone

Emma Stone getting ready for the #goldenglobes with my lip masks 😬 @kncbeauty regram @teenvogue #kncbeauty Ein von Kristen Noel Crawley (@kristennoelcrawley) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 15:52 Uhr

Emma Stone hätte den Golden Globe für ihre Rolle in La La Land wohl auch so bekommen, aber die Lippenmaske hat dafür gesorgt, dass ihr Lächeln makellos war. Emma, wir lieben dich so oder so!