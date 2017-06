Covermodel 2017: Magdalena Kienl ist das WIENERIN Covermodel 2017!

Nach einer fast halbjährigen Suche mit über 1000 Bewerberinnen ist es nun endlich soweit: Wir haben ein neues Covermodel! Magdalena Kienl wird das Cover der Augustausgabe der WIENERIN zieren und darf sich zudem über eine 7-tägigen Mittelmeerreise auf dem neuesten Schiff der AIDA-Flotte, der AIDAperla, freuen. Die mit 25 Jahren jüngste Finalistin setzte sich mit pointierten Aussagen und einem charmanten Lächeln gegen ihre Konkurrenz durch.

Mehr zum Thema Artikel "Sagt doch einfach öfter 'fett'!"

"Abseits ihres Lächelns und ihrer Grübchen hat mich an Magdalena total begeistert, dass sie ihr finanziell sicheres und tolles leben auf den Kopf gestellt hat, um einen Sozialberuf zu ergreifen", so WIENERIN-Chefredakteurin Barbara Haas über die strahlende Siegerin, die als freizeitpädagogische Sonderbetreuerin für Kinder und Jugendliche mit Behinderung bei den Kinderfreunden in Wien arbeitet. Magdalena selbst war unmittelbar nach dem Triumph doch etwas überrascht: "Ich hätte nie erwartet, hier zu gewinnen. Meine Mitstreiterinnen sind alle so schöne und interessante Frauen!"

Magdalena ist das WIENERIN Covermodel 2017! #juhuuuu #bestsecret #aidacruises #klipp #pandora #supradyn #cosmeticexpress #elizabetharden Ein Beitrag geteilt von WIENERIN (@wienerinmagazin) am 29. Jun 2017 um 12:08 Uhr

Die großartige Jury: Barbara Haas, Chefredakteurin der WIENERIN, Valerie Zehethofer, Modechefin der WIENERIN, Maja Mundhenke von Schustermann & Borenstein, Ulrike Soukop - GM von Austria von Aida Cruises, Michael Gigerl (Puls4-Moderator), Marian Schikora, Geschäftsführer BestSecret

Puls4-Moderatorin Silvia Schneider führte durch die spannende Show, in der die acht Finalistinnen auf dem Laufsteg und im persönlichen Interview überzeugen mussten. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen: Die Kandidatinnen wurden top gestylt mit Make-Up von Elizabeth Arden und den Friseur-Expertinnen von Klipp, die Outfits wurden von Schustermann & Borenstein bereitgestellt.

Video: Der Moment der Entscheidung zum Nachschauen

Popsängerin Hanna Kristall sorgte mit ihrer Band für die perfekte akustische Untermalung an diesem Abend.

Der WIENERIN Covermodel Contest feierte heuer schon sein 11-jähriges Bestehen: Einmal im Jahr suchen wir eine außergewöhnliche Frau, die die WIENERIN mit Ausstrahlung und Haltung präsentiert, um von unserem Cover zu lächeln. Neben einem Mindestalter von 25 Jahren müssen die Kandidatinnen auch eine Mindestkleidergröße von 36 mitbringen.