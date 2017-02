Wie schaut es aus, wenn Frauen ein Erotikmagazin herausgeben? Das zeigen Janina Gatzky und Ute Gliwa. Die beiden Frauen haben das erste deutschsprachige Erotikmagazin für Frauen auf den Markt gebracht. Zwei Ausgaben gibt es bereits, die nächste erscheint am 3. Dezember. Wir haben Janina Gatzky gefragt, was an „Séparée“ anders ist.