All the single Ladies: Die 9 häufigsten Single-Typen

Per E-Mail versenden

1. Pechvögel

Wo bleibt nun der Richtige? Diese Singles versuchen, verlieben, scheitern - irgendwie geratest du immer an den Falschen und träumstzu sehr von dem Richtigen. Ein Versager reiht sich nach dem nächsten ein und dann wundert es noch die Anderen, wieso du noch Single bist.

2. Die Gebranntmarkte

Frauen, die durch eine schmerzhafte Beziehung und/oder Trennung gegangen sind, können sich nicht einfach so wieder auf etwas Neues einstellen. Das größte Problem stellt dann das Vertrauen in den Mann dar.

3. Die Anspruchsvolle

Sie sucht nach etwas, was es nicht gibt. Ryan Gosling, Channing Tatum oder Justin Timberlake könnten vielleicht an Ihre Vorstellungen rankommen, normale Männer haben keine Chance.

4. Die Schüchterne

Einen Mann selbst ansprechen? Keine Chance! Die Schüchterne wartet und hofft auf das Beste. Leider wird sie dabei als graues Mäuschen oft übersehen und von der Männerwelt nicht wirklich wahrgenommen. Keine Sorge, auch Schüchterne werden gefunden, es dauert manchmal nur etwas länger.

5. Die Heiratswütige

Sie will unbedingt und am besten sofort unter die Haube, was viele Männer eigentlich nur abschreckt. Diese Frauen sollten die Sache gelassener und vor allem langsamer angehen und den Dingen ihren Lauf lassen, der Rest kommt von alleine.

6. Die Selbstbewusste

Eine gesunde Portion Selbstbewusstsein hat noch niemandem geschadet, übertreibt man es aber, können sich einige Männer eingeschüchtert vorkommen von all der geballten Frauenpower. Auch Selbstbewusste finden einmal einen Mann, der stolz darauf ist, dass die Frau an seiner Seite genau so ist, wie sie ist.

7. Die Trauernde

Traurig ist dieser Single-Typ nur aus einem Grund: Sie hängt noch an dem Ex und will eigentlich niemand Neues kennenlernen, vielmehr bestimmt ihre frühere Beziehung noch immer ihren Alltag, auch wenn es nur gedanklich ist.

8. Die Rebellin

Sie ist genervt von allem was mit Liebe und Pärchen zu tun hat, und das zeigt sie auch ganz offen. Kein Wunder also, dass dieser Typ Single ist. Zuerst muss die eigene Einstellung geändert werden, bevor sich etwas in Sachen Liebe tun kann.

9. Der freiwillige Single

Diese Frauen haben erkannt, dass Sie ohne Männer einfach besser dran sind und sie ihr Leben auch ganz gut ohne ihnen meistern und genießen.