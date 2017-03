Schau mir auf die Lippen, Baby: Das sagen deine Lippen über dich aus

Voll, schmal, sinnlich, klein - so verschieden Lippen sind, so viel sagen sie auch aus, denn der Mund verrät den Charakter der Frau. Wir verraten euch, welche Bedeutung die Form eurer Lippen hat.

Wissenschaftler herausgefunden, was die unterschiedlichen Lippenformen über den Charakter der jeweiligen Frau aussagen. Schmale Lippen oder sinnlicher Schmollmund? Dein Mund verrät viel mehr, als dir vielleicht lieb ist. Was genau man an ihm erkennen kann, verraten wir hier:

Mehr zum Thema Artikel Männer-Abturner

Artikel Intimschmuck

Volle, breite Lippen

Frauen mit vollen, breiten Lippen wird ein leidenschaftlicher und aktiver Charakter nachgesagt. Vor allem in der Liebe ergreifen sie gerne die Initiative und sprechen selbstbewusst ihren Traummann an. Genuss steht bei diesen Frauen an oberster Stelle und zwar in jeder Lebenslage. Freiheit ist diesen Frauen sehr wichtig, deswegen suchen sie auch immer nach Beziehungen, in denen sie ihren eigenen Freiraum haben können und unabhängig sind.

Volle, kleine Lippen

Besonders gefühlsbetonte Menschen erkennt man an ihren kleinen, vollen Lippen. Frauen mit dieser Lippenform sind meistens romantisch veranlagt und durchleben wie -leiden die Hochs und Tiefs des eigenen Lebens und das ihrer Freunde besonders intensiv. Harmonie ist ihnen vor allem in Beziehungen sehr wichtig, deswegen gehen sie Konflikten gerne aus dem Weg.

Größere Oberlippe

Frauen mit größerer Oberlippe wissen genau was sie wollen, sind deswegen eher dominant veranlagt. Sie haben den Biss, sich für Herzensangelegenheiten besonders energisch und intensiv einzusetzen - mit halben Sachen geben sie sich nicht zufrieden.

Größere Unterlippe

Das Bedürfnis nach Individualität ist bei diesen Frauen besonders stark ausgeprägt: Sie kleiden sich anders als die anderen, reden anders, haben andere Hobbys. In der Liebe wie im Alltag gehen Frauen mit dieser Lippenform gerne auf die Suche nach dem Neuen und Unerwarteten.

Schmale, breite Lippen

Frauen mit schmalen, breiten Lippen haben eine realistische Lebenssicht und stehen mit beiden Beinen fest im Leben. Außerdem ist ihr Verstand ihr bester Freund, sie gehen gerne taktisch vor und verlieren kaum die Fassung. Für diese Frau sind stabile, langjährige Beziehung ein Muss.

Schmale, kleine Lippen

Frauen mit schmalen, kleinen Lippen sind die geborenen Abenteurerinnen. Neue Aufgaben und Projekte gehen sie mit einer guten Portion Optimismus und Ehrgeiz an. In ihnen steckt eine Kämpfernatur mit einer Extraportion Power.